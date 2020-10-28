Захід ще довго не пробачить Україні місцеві вибори 2020, - дипломат

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що західні політики і представники масмедіа прийшли в жах від того "бардаку", який творився в день проведення місцевих виборів в Україні. Чому на Заході голосування назвали "бардаком"?

Павло Клімкін стверджує, що Україні будуть докоряти минулі в неділю, 25 жовтня 2020 р, місцеві вибори. Особливо, коли центральна влада держави буде заявляти про "демократію". Про це екс-глава українського МЗС написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Результати місцевих виборів більш-менш прогнозовані. З опитуванням теж все ясно, як то кажуть, без коментарів. Але наші друзі з Заходу - журналісти, деякі політики, які просто читають стрічку наших новин сьогодні, - реально в шоці. Вони дзвонять і питають, чи є образом нашої "стабільної" демократії цей бардак", - написав Павло Клімкін в своєму мікроблозі. Крім того, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в своєму Фейсбук написав окрему публікацію, в якій порівняв вибори в Україні і в США.

На думку дипломата, їх об'єднує "російське бажання вплинути на результат". Різниця в тому, що в Штатах це мегатема, про яку постійно говорять на всіх рівнях державної влади, а в Україні вважають за краще замовчувати.

Політична Думка

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