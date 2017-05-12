Захарченко наконец признал Амвросиевку и Донецк оккупированными территориями

Главарь "ДНР" Александр Захарченко во время празднования так называемого "дня республики" облажался в географических "познаниях".

Во время концерта он "поздравил" с "днем республики" все города Донецкой области, "даже те, которые сейчас находятся под временной оккупацией", подразумевая свободные от боевиков "ДНР".

В ряды "оккупированных" помимо Мариуполя, Краматорска и Славянска Захарченко отнес Амвросиевку и Донецк, которые с 2014 года захвачены боевиками.

Сторонники "ДНР" были возмущены речью Захарченко.

"Захарченко на концерте: "Поздравляем Мариуполь, Краматорск, Амвросиевку, Славянск, которые временно оккупированы" Блин, Амвросиевка - это "ДНР", - написала одна из любительниц "русского мира" в соцсети.

Тем временем пользователи украинского сегмента соцсетей высмеяли очередной провал главаря террористов.

"Донецкая вата отмечает, что сгноив бабушку в Рейкьявике, Захарченко уже Амвросиевку хунте сдал! Запроданец СБУшный!", "Это каким же дебилом нужно быть, чтобы за 3 года не выучить на память географию огрызка Донецкой области", "География, бессердечная ты с*ка. Хотя, конечно, никто спорить не будет, что Амвросиевка и Донецк оккупированы, тут #Захарченко прав", "После бабушки из Рейкьявика уже ничему не удивляюсь", "Ну что, само захрененко сказало Донецк и т.д. под оккупацией! Браво!" - написали пользователи Twitter.

Styler РБК-Украина