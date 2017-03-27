Захарченко решил запретить въезд в ДНР Януковичу и его соратникам

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу и представителям Партии регионов сепаратисты хотят запретить въезд подконтрольную им территорию.

С таким предложением выступил на брифинге в Донецке главарь группировки ДНР Александр Захарченко.

"С предателями нам не по пути. Наверное, по факту он еще президент Украины, так как он не сдавал полномочия и то, что произошло в Киеве, - это незаконный захват власти. Все, что происходит в ДНР сейчас, его не касается", - сказал он.

Так называемый "спикер народного совета" Денис Пушилин от себя добавил, что Виктор Янукович мог повлиять на ситуацию на Украине в 2014 году, что позволило бы избежать военного конфликта на Донбассе и человеческих жертв.

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