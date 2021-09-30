Захоплення кораблів у Керченській протоці: Гаазький трибунал розпочне слухання справи у жовтні - Кулеба

Вже 11 жовтня Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН розпочне слухання у справі України проти Росії щодо незаконного українських кораблів та моряків у Керченській протоці.

Про таке повідомив чільник вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

"11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" та 24 українських моряків - військовослужбовців ВМС ЗС України" - зауважив голова української дипломатії.

Він наголосив: це "дуже важлива справа", адже вона має довести протиправну поведінку РФ щодо України, незаконність затримання та утримання українських військових кораблів і протиправного судилища проти моряків, які провели в російському загратуванні 9 місяців.

"Справа також визначальна для світу, оскільки Україна доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов'язком згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються", - відзначив Кулеба.

Голова МЗС України висловив впевненість у тому, що суд притягне країну- агресорку до відповідальності, скільки би часу це не зайняло.

25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки корабель РФ протаранив український буксир. Унаслідок зіткнення в українського судна були пошкоджені головний двигун та обшивка. Потому з'ясувалося, що РФ застосувала зброю проти корабля ВМС ЗС України.

Українські судна були захоплені Росією.

"Суд" окупованого Сімферополя тоді заарештував 24 українських моряка, які перебували на бортах захоплених росіянами суден "Яни Капу", "Бердянськ" і "Нікополь". Троє з них унаслідок інциденту зазнали поранень.

5 Канал

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