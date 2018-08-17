Захватить Украину невозможно: рассекречен новый план Путина по Донбассу

За последние годы украинская армия серьезно модернизировалась, потому президент России Владимир Путин не сможет захватить страну.

Об этом говорится в блоге военного журналиста Романа Бочкалы. По его мнению, российский лидер попытается расшатать ситуацию в Украине изнутри, организовывая теракты и массовые столкновения.

План Путина по Донбассу

"Вот мы сейчас освободили 17 км, и то хорошо. Радуемся каждому клочку украинской земли, которую удается освободить. Но всего у нас захвачено 46 тыс. кв.км. Если разделить эту цифру на 17 км, то нам понадобится 3 тыс. лет для того, чтобы освободить все. И пока будет действовать Минский процесс и наши обязательства в рамках договоренностей, то решения о деокупации будут находиться не в военной плоскости, а в политической", - отметил Бочкала.

По его словам, украинская армия обладает потенциалом освобождать украинские земли от российской оккупации. Ведь после начала войны она существенно модернизировалась. В частности, ВСУ получили новое вооружение и боевой опыт.

"Боевой настрой украинских военных - на очень высоком уровне. Для военного человека крайне важно понимать, что ты защищаешь свою землю и освобождаешь ее от захватчика. Также наша армия улучшилась не только качеством, но и количеством. За последние годы уровень зарплат в армии вырос в разы, поэтому многие идут на контрактную службу. Нынешняя украинская армия уже далеко не та, какой была до войны", - добавил журналист.

Бочкала также считает, что президент России Владимир Путин прекрасно это понимает и будет дестабилизировать ситуацию.

"Отдает себе отчет в том, что захватить Украину напрямую уже практически невозможно. Поэтому будет дестабилизировать ситуацию изнутри. Теракты, массовые столкновения - наиболее применяемая методика, чем попытка действовать военными методами", - резюмировал он.