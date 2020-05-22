"Закидають з Офісу президента" - Філатов сумнівається в "життєздатності партії мерів"

"Від 30% до 40% виборців могли б віддати свої голоси за подібного роду партію".

"Цей проєкт має право на існування, тому що величезна кількість виборців розчарувалися в "прегарних нових обличчях"

До створення такого політичного проекту як партія мерів підштовхують "механізми ОП" з метою дескридитації в майбутньому мерської спільноти. Таку думку в інтерв'ю виданню "Новое время" висловив міський готова Дніпра Борис Філатов.

"Сама назва "партія мерів" стала жити окремим життям. І в пресі дуже сильно ця історія мусується, такий ярлик вже повісили. Я думаю, що "партія мерів" як партія лідерів місцевого самоврядування, які об'єдналися за професійною ознакою, - це нежиттєздатний проєкт. Неможливо зробити партію пенсіонерів, мерів, булочників або токарів-фрезерувальників. Це неправильно. Ба більше, я вважаю, що саму ідеологему (або міфологему) "партії мерів" закидають в масову свідомість в тому числі технологи Офісу президента, для того щоб її з нальотом дискредитувати", - заявив Філатов.

Поруч з цим чиновник зазначив, що такого роду проект все ж має право на існування, оскільки у суспільства є запит на таку загальнонаціональну партію, яка об'єднала б не лише мерів, але й готів ОТГ, "ЛОМів" та активістів.

"Цей проєкт має право на існування, тому що величезна кількість виборців розчарувалися в "прегарних нових обличчях", але при цьому ті ж самі виборці не хочуть голосувати за нових політиків. За моїми оцінками, від 30% до 40% виборців могли б віддати свої голоси за подібного роду партію", - підкреслив він.

Філатов розповів також про початок комунікацій за зразком "всі з усіма" та додав, що ідея партії мерів - "оволодіти масами".

"Нехай займаються. Ніша вільна, і ідея, якщо вона вже масами опанувала, в будь-якому випадку буде реалізована, незалежно від того, яким чином їй протидіятимуть з боку можновладців", - підсумував Філатов.

ZN.ua написало не один текст про те, в яке протистояння між мерами та центральною владою вилилася боротьба з коронавірусом. Просідання губернаторської вертикалі, неузгодженість дій уряду та парламенту з місцевим самоврядуванням призвели до ситуації, коли мери міст у всіх сенсах прийняли на себе основний удар епідемії і апріорі йдуть на два кроки попереду центру.

На тлі децентралізації, що розгортається, яка і так фінансово посилила місцеве самоврядування, центр намацує важелі, з допомогою яких можна збалансувати рівні влади. Незавершеність реформи на регіональному рівні, що не дозволяє чітко розділити повноваження і компетенції самоврядування та державної влади. Докладніше - у статті Інни Ведерниковой "Партія мерів. Ответка центру" на ZN.UA.

За матеріалами Новое время

