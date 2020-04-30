Закон о банках рассмотрят по спецпроцедуре

Верховная рада Украины одобрила специальную процедуру рассмотрения банковского законопроекта ( известного как "Антиколомойский закон"), необходимого для получения транша Международного валютного фонда, передает "РБК-Україна".

Спецпроцедуру поддержали 255 парламентариев.

После этого каждая фракция/внефракционный депутат должны подать свои неучтенные поправки, на которых они настаивают, в течение двух дней. Затем у комитета есть еще два дня на сведение новой таблицы, после чего законопроект будет готов к рассмотрению в сессионном зале парламента.

Напомним, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заверял, что в Раде хватит голосов начать спецпроцедуру для рассмотрения банковского законопроекта.