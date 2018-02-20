Закон о деоккупации Донбасса не нарушает минские договоренности - Порошенко

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" не нарушает минских соглашений, заявил президент Петр Порошенко на заседании Военного кабинета.

"Этот закон никак не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договоренности, как это хотят представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, открытый саботаж имплементации минских договоренностей", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

"Он требует дальнейшего законодательного обеспечения действий Вооруженных сил Украины, действий других силовых подразделений, чтобы мы усовершенствовали правовые механизмы восстановления территориальной целостности нашего государства. И эта работа будет продолжена", - сказал президент.

Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что принятие закона о реинтеграции Донбасса якобы станет "колоссальной ошибкой".

"Я считаю, что тот, кто сделает первый шаг по слому Минских договоренностей, совершит колоссальную ошибку. Собственно говоря, киевские власти находятся в одном шаге от этой ошибки, если они окончательно примут закон о реинтеграции, который сейчас у них прошел второе чтение.

Посмотрим", - заявил он.

В свою очередь спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что данный закон упорядочивает проводимую военную операцию в регионе и не противоречит минским соглашениям.

"То, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противодействует "Минску". Украина является участником минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе в Минске каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия", - заявил американский дипломат.

По материалам: Интерфакс-Украина