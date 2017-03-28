Закон о е-декларировании направлен на уничтожение антикоррупционных организаций - Шабунин

Подписанные главой Украинского государства Петром Порошенко изменения в закон об электронных декларациях могут привести к блокированию деятельности общественных антикоррупционных организаций.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Соответствующее заявление руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сделал в эфире украинского телеканала.

По его словам, закон обязывает заполнять е-декларации не только общественные организации, но и всех людей, взаимодействующих с ними.

Он отметил, что украинские предприниматели, вероятнее всего, не станут иметь дело с потенциально уголовной ответственностью, которой им угрожает Генеральная прокуратура.

Виталий Шабунин выразил мнение, что задачей подписанного Петром Алексеевичем закона является практически полное уничтожение деятельности общественных антикоррупционных организаций. Он добавил, что аналогичного регулирования не существует ни в одном государстве мира.