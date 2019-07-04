Закон о люстрации: Геращенко призвала полицию не допустить провокаций под КСУ

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на заседании парламента 4 июля призвала Национальную полицию не допустить провокаций под Конституционным Судом Украины, где сегодня протестуют против рассмотрения представления ряда нардепов о конституционности закона о люстрации, передает корреспондент "ГОРДОН".

"По информации наших коллег, там происходят провокации, в том числе с избиением активистов, которые там собрались", - заявила Геращенко.

Она призвала правоохранителей обеспечить безопасность на митинге и право граждан на мирный протест.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5-10 лет.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в КСУ представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

21 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента. С декабря 2010-го по март 2014 года он был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. 22 мая 2019 года заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Закон Украины "Об очищении власти" относится к должности главы Администрации Президента Украины.

23 мая замглавы АПУ Руслан Рябошапка говорил, что Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд Украины признает закон о люстрации соответствующим Основному закону.

26 июня Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Администрации Президента и назначил его руководителем Офиса президента.

4 июля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сегодня Конституционный суд Украины планирует начать рассмотрение представления ряда нардепов о соответствии Конституции закона "Об очищении власти", и поблагодарил украинцев, которые вышли под КСУ в поддержку закона о люстрации.