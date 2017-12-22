Закон о продлении моратория на продажу земли отправили на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о продлении моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. "Закон направлен на подпись президенту", - говорится на сайте парламента.

Как сообщалось, 7 декабря Верховная Рада одобрила закон о продлении моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения еще на один год - до 1 января 2019 года.

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7 сентября президент Петр Порошенко, выступая с посланием к Верховной Раде, призвал народных депутатов одобрить земельную реформу хотя бы в уме и в сердце.

При этом он отметил, что как государственный деятель при одобрении решений должен учитывать общественное мнение, которое, сейчас, к сожалению, сформировали популисты.

"Я не собираюсь выдавливать из Верховной Рады земельную реформу, не буду этого делать. Но прошу одобрить хотя бы устно, в уме, в сердце, политическое решение в ее пользу, принять такие законы, которые хотя бы снимут фобии, которые учтут все предостережения, определят минимальную цену, но дадут свободу украинскому селянину", - сказал президент.

По материалам: ZN.UA