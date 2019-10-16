Закон о прослушке для ГБР и НАБУ официально опубликован

Подписанный Президентом Владимиром Зеленским закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", предусматривающий, в частности, обеспечение правом самостоятельного прослушивания Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины, опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", сообщает УНН.

Инициированные Президентом изменения в уголовное процессуальное законодательство направлены на совершенствование правового регулирования уголовного процесса как для эффективного осуществления досудебного расследования, так и для предоставления стороне защиты дополнительных гарантий от возможных злоупотреблений со стороны судей, следователей и прокуроров.

Закон предусматривает предоставление НАБУ и ГБР права самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 17 октября.

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла закон No1009 об изменениях в уголовное процессуальное законодательство, поддержав отмену "поправки Лозового" и предоставление права на самостоятельное прослушивание ГБР и НАБУ. Соответствующее решение поддержали 330 народных депутатов.

В проект закона No1009 при подготовке к рассмотрению во втором чтении было подано 153 поправки.

Законом вносятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и связанные с этим изменения в законы Украины "О судебной экспертизе", "О радиочастотном ресурсе Украины", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий" и другие.

Напомним, Зеленский подписал этот закон 15 октября.