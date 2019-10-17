Закон о "прослушке" НАБУ и ГБР вступил в силу

В четверг, 17 октября, вступил в силу закон No187-IX, позволяющий Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований осуществлять "прослушку" независимо от Службы безопасности Украины.

Согласно документу, снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и НАБУ и ГБР.

НАБУ разрешили нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников.

Законом сохраняется право обжалования сообщения о подозрении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 15 октября подписал данный закон. 16 октября он был опубликован в издании "Голос Украины".

ВР 4 октября в повторном втором чтении приняла законопроект No1009 авторства главы государства.