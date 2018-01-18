Закон о реинтеграции Донбасса критически невыгоден Москве, - Ирина Луценко

Представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявляет, что принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса открывает для Украины возможности удерживать Россию под санкциями, защищаться в международных судах и со временем вернуть временно оккупированные территории.

Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Facebook после принятия законопроекта No7163, передают Українські Новини.

"Исторический закон проголосован. 280 народных депутатов поддержали законопроект о реинтеграции Донбасса - критически невыгодный для Москвы документ, который фиксирует на законодательном уровне факт оккупации части Украины Российской Федерацией. Мы признали Россию агрессором", - написала она.

Луценко отметила, что закон закрепляет юридическую базу для сохранения санкций против России, которая понесет полную ответственность как за нарушение прав и свобод на временно оккупированных территориях, так и за материальный ущерб - разрушенную инфраструктуру, затопленные шахты, уничтоженные предприятия.

"Закон определяет статус ОРДЛО как временно оккупированные территории, что влечет за собой все последствия, в соответствии с международным правом... В законе также определяется понятие "российская оккупационная власть" и "российские оккупационные войска", что позволит Украине в будущих судах против РФ и, в частности, в Гаагском трибунале, судить военнослужащих России", - уточнила представитель Президента.

Также принятый документ фиксирует право Украины на самооборону. Согласно ст. 51 Устава Организации Объединенных Наций (ООН) это дает возможность использовать не только оружие украинского производства, но и закупать его за рубежом. Луценко отметила, что закон также "гармонизирует правовое поле Украины с реальной ситуацией на Донбассе и ставит точку в дискуссии о праве использовать армию для защиты страны".

Но главным, по мнению Ирины Луценко, является сигнал для жителей Донбасса о стремлении освободить оккупированные территории от сепаратистов и террористов: "Главная идея - возвращение и восстановление суверенитета, а не отторжение временно оккупированных территорий. Это также сигнал для Крыма, также крымский полуостров и население будут освобождены от оккупации Российской Федерацией. Это сигнал для Кремля, что Украина не отдаст украинскую территорию врагам".

Представитель Президента в парламенте обратила внимание на количество депутатов, поддержавших законопроект о реинтеграции Донбасса. "Очень важный момент: голосование в 280 голосов подтверждает существование проукраинской государственнической большинства в Верховной Раде Украины", - добавила Луценко.