Закон о реинтеграции Донбасса не противоречит "Минску" - Волкер

Закон по обеспечению суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса упорядочивает проводимую военную операцию в регионе и не противоречит Минским соглашениям, считает спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я не думаю, что он (закон о реинтеграции, - ред.) что-то меняет в этом контексте. Ситуация - такая же, как и была. Российский контроль и командование силами там присутствовали, поэтому можно назвать это, по крайней мере неформально, оккупацией и вторжением. Поэтому не думаю, что это что-то меняет. Там просто говорится, что мы видим собственными глазами. Закон упорядочивает военную операцию, что, по моему мнению, важно. В течение нескольких лет это называлось антитеррористической операцией, а это настоящая военная операция для защиты страны", - сказал Волкер в интервью "Радіо Свобода".

Также по его мнению, документ формализует права граждан Украины, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

"То, что там нет упоминания о "Минске", не означает, что он противодействует "Минску". Украина является участником Минских соглашений, участвует в Трехсторонней контактной группе в Минске каждые несколько недель. Она приняла закон о специальном статусе, закон об амнистии, готова к проведению местных выборов, когда для этого будут условия", - заявил американский дипломат.

Он также подчеркнул, что Украина придерживается Минских соглашений.

"Как по мне, нужно, чтобы и российская сторона выполнила свою часть, в том числе по соблюдению перемирия, такого, как мы видели в прошлые сутки (23 января, - ред.)", - добавил Волкер.

Как сообщалось, Курт Волкер 23 января прибыл в Киев для встречи с военно- политическим руководством Украины. Запланированную поездку американского дипломата в Донбасс отменили из-за сложных погодных условий.

Во вторник, 23 января, президент Петр Порошенко во время встречи с Волкером обсудил с ним ситуацию в Донбассе и меры, направленные на восстановления украинского суверенитета над его оккупированной частью.

Напомним, что очередная встреча Курта Волкера с советником президента России Владиславом Сурковым состоится 26 января в Дубае. Стороны планируют обсудить ситуацию в украинском Донбассе и перспективы размещения миротворческого контингента в ОРДЛО.

По материалам: Радіо Свобода