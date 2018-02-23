Закон о реинтеграции Донбасса опубликовали в "Голосе Украины"

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", который называют законом о реинтеграции Донбасса, официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 23 февраля.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля.

"В этом законе мы квалифицируем российское государство как государство- агрессор. Этот закон существенно усиливает правовую базу применения ВСУ и других силовых подразделений для обороны нашего государства. Очень важно, что этот закон обеспечивает правовой механизм, в том числе политико- дипломатическим путем, возвращения этих территорий", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что этот закон отнюдь не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая минские договоренности, "как это хочет сейчас представить РФ".

Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон No 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.

Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны.

Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.