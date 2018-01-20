Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности, - Лавров

Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА "Новости".

"Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей "нормандского формата" в Минске. Для нас это очевидно", — сказал Лавров на пресс-конференции.

Напомним, Верховная Рада 18 января приняла закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, ничтожными, кроме справок о рождении и смерти.

Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии.