Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает попытки РФ замаскировать войну, - Турчинов

Принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса усиливает позиции Украины в международных судах. В этом убежден секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

По его словам, данный закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях.

"Кроме того, расширяя возможности Вооруженных сил Украины, других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции касательно отпора вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины", - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что в этом законе Российская Федерация "четко и недвусмысленно признана государством-агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей - оккупированными".

"Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах", - отметил секретарь СНБО Украины.

Как сообщалось, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект No7163 об особенности государственной политики касательно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях. "За" проголосовали 280 народных депутатов.