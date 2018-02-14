Закон о реинтеграции не исключает военного сценария на Донбассе - Турчинов

В законе о реинтергации Донбасса не исключается возможность военного освобождения оккупированных территорий и создаются для этого предпосылки.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил в интервью Громадському.

- Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительных законодательных актов, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору. Вместе с тем закон не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил Минские соглашения. Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но сегодня дипломатический путь, в соответствии с позицией президента, остается одним из приоритетных, - сказал Турчинов.

Он подчеркнул, что закон очень важен для Украины тем, что признает Россию страной-агрессором.

По словам секретаря СНБО, закон также четко определяет технологию защиты граждан Украины на оккупированных территориях.

К слову, в 2017 году Вооруженные силы Украины продвинулись на 10 и более километров в зоне боевых действий на Донбассе и значительно улучшили свои позиции.