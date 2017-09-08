Закон о реинтеграциии Донбасса готов, в ближайшие дни он будет в Раде - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма надеется, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни внесет в Верховную Раду проект закона о реинтеграции Донбасса.

"Я понимаю, что он нужен, и знаю, что полностью этот закон готов", - сказал Кучма.

По его словам, до 18 октября Украина должна дать ответ на этот вопрос во время переговорного процесса.

"Есть обязательства в рамках трехсторонних консультаций. Я знаю, что этот документ подготовлен полностью, я убежден, что президент подаст сегодня- завтра на утверждение его Верховной Раде", - сказал Кучма.

Как сообщалось, в конце августа руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявлял, что законопроект о деоккупации (реинтеграции) Донбасса будет внесен в Верховную Раду после того, как его одобрит СНБО в окончательной редакции.

4 сентября представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции БПП Ирина Луценко заявила, что закон о реинтеграции Донбасса в настоящее время подготовлен уже целиком, за исключением вопроса введения в регион миротворческой миссии, обсуждение которого продолжается.

