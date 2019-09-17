Закон о столице: какие изменения предлагают в ВР

На сайте Верховной рады появился текст проекта закона "О столице Украины - городе-герое Киеве". Сам законопроект был зарегистрирован на сайте Рады 13 сентября.

Законопроект в Раду подала группа нардепов от "Слуги народа". Согласно законопроекту, должности мера Киева и главы Киевской городской государственной администрации предлагается разделить.

Кроме того, в документе предлагается провести 8 декабря текущего года внеочередные выборы мэра Киева.

Основные изменения проведение внеочередных выборов 8 декабря; восстановление районных советов; районные советы получат часть полномочий городского совета; должность главы Киеской городской государственной администрации (КГГА) несовместима с любыми другими должностями; Киевский городской совет сокращается с 120 до 84 депутатов;

Границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевского городского совета, согласованным с районными в городе Киеве советами;

Районные в городе Киеве советы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;

Глава районного в городе Киеве совета избирается соответствующим советом из числа его депутатов на срок полномочий совета тайным голосованием большинством депутатов от общего состава совета;