Закон о ВСК с разделом об импичменте Рада примет в четверг, - Парубий

Законопроект о временных следственных комиссиях с разделом о процедуре импичмента президента будет проголосован в этот пленарный четверг, 6 июня 2019 года.

Об этом сообщил Глава Верховной Рады Андрей Парубий во время согласительного совета парламента, передает РБК-Украина.

По словам Парубия, ко второму чтению закона подано около тысячи поправок.

"Ориентировочно в час мы перейдем к рассмотрению законопроекта о ВСК No1098. Поправок много, но меньше 1000, потому что целый ряд депутатов свои правки сняли. Я думаю, что мы сможем провести обсуждение во вторник, в течение среды и в четверг около 11:00 выйти на принятие решения", - заявил спикер парламента.

По его словам, депутаты смогут пройти представленные поправки за полтора дня.