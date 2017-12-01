Закон о выходном дне 25 декабря завтра вступит в силу

Официальная газета Верховной Рады "Голос України" опубликовала закон, который отменяет выходной день 2 мая и делает 25 декабря католическое Рождество праздничным нерабочим днем.

Как сообщают "Українські Новини", закон опубликован в пятницу и вступит в силу 2 декабря. В связи с этим в текущем году 25 декабря уже будет выходным.

Также согласно этому закону День солидарности трудящихся заменяется Днем труда и вместо двух выходных 1 и 2 мая будет только один - 1 мая.

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16 ноября Верховная Рада внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней.

Президент Петр Порошенко 29 ноября подписал закон, согласно которому 25 декабря становится государственным праздником и выходным днем в связи с Рождеством