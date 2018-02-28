Закон о языковой политике Кивалова-Колесниченко признан неконституционным

Конституционный Суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook глава партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олег Тягнибок, передают Українські Новини.

Депутаты от "Свободы" были одними из инициаторов конституционного представления.

"Сегодня последнее заседание Конституционного Суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Калесниченко неконституционным. Антиукраинской закон признан неконституционным и отменен!" - сказано в нем.

Указанное решение суд принял в среду, 28 февраля, по представлению 57 депутатов парламента.

КС рассматривал конституционность закона с 17 ноября 2016 года.

Как сообщалось, Янукович 8 августа подписал принятый Радой закон, которым русский язык фактически приравнивается к государственному на русскоязычных территориях.

Он стал региональным в течение последних нескольких дней в Одессе и области, в Красном Луче на Луганщине, в Севастополе, а также в Запорожской и Донецкой областях.

23 февраля 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике.

Однако исполнявший тогда обязанности Президента Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона.

Россия называет попытку Украины отменить данный закон одной из причин аннексии Крыма.