Закон о языковой политике Кивалова-Колесниченко признан неконституционным

Конституционный Суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики".
Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook глава партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олег Тягнибок, передают Українські Новини.
Депутаты от "Свободы" были одними из инициаторов конституционного представления.
"Сегодня последнее заседание Конституционного Суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова-Калесниченко неконституционным. Антиукраинской закон признан неконституционным и отменен!" - сказано в нем.
Указанное решение суд принял в среду, 28 февраля, по представлению 57 депутатов парламента.
КС рассматривал конституционность закона с 17 ноября 2016 года.
Как сообщалось, Янукович 8 августа подписал принятый Радой закон, которым русский язык фактически приравнивается к государственному на русскоязычных территориях.
Он стал региональным в течение последних нескольких дней в Одессе и области, в Красном Луче на Луганщине, в Севастополе, а также в Запорожской и Донецкой областях.
23 февраля 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу закон о языковой политике.
Однако исполнявший тогда обязанности Президента Александр Турчинов отказался одобрить отмену данного закона.
Россия называет попытку Украины отменить данный закон одной из причин аннексии Крыма.