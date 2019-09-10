Закон об импичменте: Евросолидарность и Голос заявили о нарушении регламента при голосовании

Фракции Европейская солидарность и Голос заявили о нарушении регламента Верховной Рады при голосовании за законопроект об импичменте президента Украины.

В "ЕС" и Голосе заявили, что нормы регламента запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов.

"Нарушена статья 102, пункт 4", - заявил сопредседателя фракции Евросолидарность Артур Герасимов.

Согласно данной норме регламента, парламент может принять законопроект в целом сразу после первого чтения, если его признали таким, который не нуждается в доработке и если не поступили замечания относительно его содержания от народных депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического или экспертного подразделений аппарата Рады.

Заместитель главы фракции Голос Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады.

"Есть норма регламента, которая гласит, что если в законопроекте более 100 статей, не может быть голосование за основу и в целом сразу. Второе - если есть возражения у народного депутата. Причем это может быть даже один депутат. Не может быть голосования за основу и в целом. Эта норма не очень правильно выписана, потому ее трактуют по-разному. И в разное время власть ее использовала в свою пользу... Сейчас происходит ссылка именно на эту норму", - цитирует Железняка Интерфакс-Украина.

Нардеп отметил, что была нарушена эта норма.

"Что такое возражение? Как оно происходит? Как ты его вносишь? Это не урегулировано. И это специально было сделано, каждая власть оставляла эту норму себе", - пояснил Железняк.

Добавим, что несколько членов парламента перед голосованием за законопроект выкрикнули из зала, что имеют возражения.

Тем не менее, законопроект об импичменте был утвержден в целом (за 245 народных депутатов - 243 нардепа от фракции Слуга народа).

Законопроект об импичменте президента инициировал глава государства Владимир Зеленский. 29 августа документ был зарегистрирован как неотложный.

6 сентября профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять законопроект об импичменте президента.

Законопроект об импичменте президента инициировал глава государства Владимир Зеленский. 29 августа документ был зарегистрирован как неотложный.

6 сентября профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять законопроект об импичменте президента.

Законопроект об импичменте президента инициировал глава государства Владимир Зеленский. 29 августа документ был зарегистрирован как неотложный.

6 сентября профильный парламентский комитет рекомендовал Раде принять законопроект об импичменте президента.