Закон об образовании: Гриневич назвала позицию Венгрии неприемлемой

Гриневич расценивает отказ венгерского меньшинства от консультаций до решения Конституционного суда Украины по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств затягиванием процесса самых консультаций.

Гриневич: Мы применяем модель, которая работает сегодня в странах Европейского Союза / Фото УНИАН

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отмечает, что позиция Венгрии о необходимости сохранения модели изучения всех предметов на венгерском языке до конца учебного процесса в школах Украины неприемлема.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования сказала журналистам.

"Мы получили письмо от лидеров общественных организаций венгерского меньшинства, с которыми общаются именно венгерские власти. И позиция в этом письме была такая: что они считают консультации преждевременными в связи с тем, что депутаты Верховной Рады, а это более 40 депутатов, в основном из "Оппозиционного блока" подали представление в Конституционный суд о конституционности этой статьи", - заявила руководитель МОН.

"И они считают, что консультации преждевременны пока не будет принято решение Конституционного суда", - сказала Гриневич.

"Мы знаем сколько времени принимается решение Конституционный суд. И фактически я это расцениваю только как одно - как затягивание процесса консультаций. Поскольку мы сейчас идем полностью в русле рекомендаций Венецианской комиссии", - подчеркнула министр.

Она заявила, что Украина готова выполнять рекомендации Венецианской комиссии. Однако, она подчеркнула, что в этих рекомендациях не содержится требования изменять статью 7 закона об образовании в части языков в образовательном процессе для нацменьшинств, а именно на этом настаивает Венгрия и представители венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

"Зато они нас обязывают удлинить переходный период, и это с образовательной точки зрения вполне оправдано и правильно, потому что нам надо переучить учителей", - сказала Гриневич.

Также она сказала, что Украина не собирается менять статью 7 образовательного закона.

Также она напомнила, что МОН предложил проект для обсуждения такой статьи закона о среднем образовании, который предлагает различные модели для нацменьшинств.

"И мы применяем модель, которая работает сегодня в странах Европейского Союза, а именно в Эстонии и Латвии, где на протяжении обучения в школе увеличивается количество предметов на государственном языке в разном темпе, в зависимости от того, принадлежит ли это меньшинство к той же языковой группе... или если это другие языковые группы, то конечно, этим детям надо дольше осваивать украинский язык", - сказала Гриневич.

"Но должно быть доведено собственно для национальных меньшинств с европейскими языками на конец обучения в школе соотношение "60 на 40". Постоянно понемногу вводится, когда дети уже готовы, когда они знают украинский язык, баланс предметов. И эта модель уже работает в Европейском Союзе. Мы не придумываем какой-то велосипед, который сужает их права", - подчеркнула руководитель МОН.

"Мы не принимаем позицию, что мы должны сохранить эту модель, которая есть, когда все предметы изучаются на венгерском языке до конца обучения. Потому что эта модель показала себя абсолютно неэффективной. Она приводит к тому, что большинство выпускников не владеют свободно украинским языком", - подчеркнула Гриневич.

Также она сказала, что информация, что представителей венгерского меньшинства не пригласили на консультации, которые должны были состояться 14 февраля, является неправдивой.

"Это неправда, потому что у нас есть все подтверждения о приглашении", - заявила Гриневич.