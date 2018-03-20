Закон об образовании: в МИДе отреагировали на заявление Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы МИДа Венгрии Петера Сийярто относительно украинского закона об образовании.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в Тwitter, передает "Слово и Дело".

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В частности, Боднар назвал "манипуляцией" заявления Сийярто по закону об образовании.

"Венгрия манипулирует, поскольку правительство уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года; Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать. Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений, - написал он.

Ранее Сийярто заявил, что в Венгрии недовольны намерениями Минобороны Украины восстановить военную часть в Берегово.