Закон об образовании: Венгрия отказалась от поддержки международных инициатив Украины

В Министерстве иностранных дел Венгрии отказались от поддержки международных инициатив Украины и на понедельник, 11 сентября, вызвали посла Украины в Венгрии Любовь Непоп. Это связано с недавно принятым Верховной Радой Украины законом об образовании.

"Сийярто (глава МИД Вернгии - ред.) распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения", - сказал пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, передает "Радио Свобода".

Также он отметил, что по личному указанию П.Сийярто венгерская дипломатия будет препятствовать Украине в реализации важных для нее дел на международной арене.

Спикер венгерского МИД также сообщил, что на всех форумах ООН, ОБСЕ и Европейского союза Будапешт будет ставить вопрос о внесении поправок в языковую статью закона Украины об образовании.Напомним, венгерскому правительству не нравится, что национальным меньшинствам гарантируется право обучения на родном языке одновременно с украинским языком лишь в отдельных классах коммунальных учреждений дошкольного и начального образования.

"Украина вонзила Венгрии нож в спину, внеся изменения в закон об образовании, который сильно нарушает прав венгерского меньшинства", - заявил Сиярто, отметив, что Венгрия считает закон позорным.

По его мнению, законодательные изменения ставят под угрозу функционирование большинства школ в Закарпатье и нарушают права 150 тысяч венгров, проживающих в Украине.

Напомним, Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании".

По материалам: Радіо Свобода