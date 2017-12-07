Закон об обязательной видеофиксации во время обысков вступил в силу

Норма об обязательной видеофиксации правоохранителями обысков вступила в силу. Во время судебного разбирательства и в ходе досудебного расследования обеспечивается полное фиксирование судебного заседания и процессуальных действий Закон был опубликован в официальной газете "Голос України" 6 декабря.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" (No7275) был опубликован в официальной газете "Голос України" 6 декабря и вступил в силу на следующий день, передают "Українські Новини".

Как известно, данный законопроект Министерство юстиции разработало для защиты предпринимателей от незаконных обысков со стороны силовых органов.

Так, закон устанавливает, что во время судебного разбирательства и в ходе досудебного расследования обеспечивается полное автоматическое фиксирование судебного заседания и процессуальных действий с помощью звуко- и видеозаписывающих технических средств.

Указано, что фиксация заседания может не вестись только в случае, если рассматривается вопрос проведения негласных следственных действий. Также установлено, что при проведении обыска жилья или другого помещения должен обязательно присутствовать адвокат.

Доказательства, полученные правоохранителями с нарушением этих норм, признают недопустимыми в суде.

Кроме того, вводится запрет на временное изъятие электронных информационных систем или их частей, мобильных телефонов, за исключением тех случаев, когда их предоставление вместе с содержимой информацией является необходимым условием проведения экспертного исследования, или если такие объекты получены в результате совершения уголовного правонарушения или являются средством или орудием его совершения. Их также могут изъять в ситуации, когда доступ к ним ограничивается их владельцем.

Кабмин с целью обобщения сведений о нарушении прав или законных интересов лиц правоохранителями образует комиссию из представителей органов власти, правозащитных организаций и общественных объединений, учреждений и организаций в сфере защиты предпринимательской деятельности и определяет порядок ее работы.

Норма об обязательной видеофиксации судебных заседаний вступит в силу с 1 января 2019 года.

Этот закон также вводит запрет на расследование уголовных производств против юридических лиц, если ранее дела против них по аналогичным обстоятельствам были закрыты.

Напомним, что 16 ноября Верховная Рада приняла за основу и в целом закон No7275, который защищает предпринимателей от давления силовиков. "За" указанный законопроект проголосовало 312 народных депутатов.

По материалам: Українські новини