Закон об обязательном е-декларировании для антикоррупционеров надо отменить, - Transparency

Международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделение в Украине призывают украинскую власть отменить закон No6172. Данные поправки свидетельствуют, что украинские топ-чиновники не намерены серьезно бороться с коррупцией

Международная общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и ее отделение в Украине призывают украинскую власть отменить закон No6172, согласно которому электронное декларирование становится обязательным для представителей общественных организаций, которые осуществляют деятельность, связанную с предотвращением, противодействием коррупции, имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики и тому подобное. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

"Закон о е-декларации был введен для подавления коррупции и обеспечения общественного контроля за богатством власть имущих, чтобы люди не злоупотребляли своими служебными полномочиями с целью увеличения своих активов за пределами своих зарплат. Он не имеет отношения к антикоррупционным активистам, которые не получают зарплату от государства", - подчеркивается в заявлении.

При этом глава Transparency International Хосе Угас заявил, что соответствующие изменения в законодательство должны быть немедленно отменены.

"Эти новые положения должны быть немедленно отменены. Законодатели пытаются запугать гражданское общество и, в частности, антикоррупционных активистов. Если эти поправки вступят в силу, станет ясно, что украинские топ-чиновники не намерены серьезно бороться с коррупцией. И это покажет, что они выбрали сторону тех, кто хочет подавить антикоррупционное движение", - подчеркнул Угас.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон No6172. Теперь электронные декларации должны подавать члены общественных антикоррупционных организаций.