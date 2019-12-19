Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу

Сегодня, 19 декабря, в Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

Документ сегодня был опубликован в издании "Голос Украины", сообщает Depo.ua.

В тексте закона говорится: "В статье 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" цифры "2019" заменить цифрами "2020".

Отметим, что документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 12 декабря Верховая Рада приняла законопроект No2569 "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект No2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Впоследствии министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского No2598 о децентрализации в стране имеет целью выполнение Киевом Минских соглашений.

16 декабря на официальном портале Верховной Рады появился текст законопроекта No2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

В Кремле заявили, что намерены тщательно изучить законопроект Владимира Зеленского No2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Depo

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