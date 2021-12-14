Закон про держбюджет опублікували у «Голосі України»

У газеті Верховної Ради «Голос України» 14 грудня опубліковано текст Закону «Про Державний бюджет України на 2022 рік», згідно з яким, доходи державного бюджету на наступний рік становлять 1,323 трлн грн, а видатки передбачені в сумі 1,499 трлн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті видання.

Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 188,79 млрд гривень, зокрема граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету – 160,26 млрд грн, граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету – 28,54 млрд грн. граничний обсяг державного боргу станом на 31 грудня 2022 року визначено в сумі 2,725 трлн гривень.

Мінімальна заробітна платня у 2022 році становитиме: з 1 січня — 6500 гривень, а з 1 жовтня — 6700 гривень.

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 393 грн (з 1 січня), 2 508 грн (з 1 липня), 2 589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2 100 грн, з 1 липня – 2 201 грн, з 1 грудня – 2 272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2 618 грн, з 1 липня – 2 744 грн, з 1 грудня – 2 833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2 481 грн, з 1 липня – 2 600 грн, з 1 грудня – 2 684 грн.

2 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

10 грудня документ підписали Голова ВР Руслан Стефанчук та Президент Володимир Зеленський.