Закон про скасування недоторканності направили Зеленському

Верховна Рада Закон про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Ухвалений 3 вересня закон вже підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, після чого його було направлено на підпис президенту.

Проголосований законопроект був внесений в Раду ще в 2017 році тодішнім президентом Петром Порошенком.

3 вересня Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про скасування депутатської недоторканності. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Пізніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому голосували за законопроект Петра Порошенка.

17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році.

Представниця президента у парламенті Ірина Луценко пояснювала, що саме стільки часу потрібно на внесення таких змін до Конституції.

20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.

Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.

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