"Закон продолжения войны": Янукович прокомментировал принятие закона о реинтеграции Донбасса

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал закон о реинтеграции Донбасса "законом продолжения войны".

Об этом он заявил в Москве на пресс- конференции. По словам Януковича, закон о реинтеграции "полностью исключает выполнение минских соглашений".

По его словам, выход из ситуации может быть только в прямых переговорах Киева с Донецком и Луганском. "Я уверен, что единственный путь в поиске мира - это мирные переговоры. Прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей Европейского союза, России, США и ООН", - заключил Янукович.

Янукович также заявил, что готов приложить все усилия для объединения Украины и оказания помощи жителям Донбасса.

Ранее сообщалось, что Обвиняемый в государственной измене беглый экс- президент Украины Виктор Янукович заявляет, что в своем обращении к президенту РФ просил рассмотреть возможность ввести в Крым полицейскую миротворческую миссию.