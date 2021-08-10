Законодавство дозволяє розмістити на території України війська США - Резніков

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що на території України можуть розмістити війська США. Це станеться в тому випадку, якщо безпеці нашої держави потрібні будуть додаткові гарантії. Слова Резнікова цитує пресслужба Міністерства реінтеграції.

Цьому, за словами міністра, не заважатиме вітчизняне законодавство.

"Важливим є розширення безпековий пакет для України. Насамперед за рахунок розгортання сил протиповітряної безпеки, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав він.

Зараз у США перебуває урядова делегація, яку очолює саме Резніков. Там обговорюють безпекові питання.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани", - наголосив міністр, висловивши занепокоєння реалізацією "Північного потоку - 2".