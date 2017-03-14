Законопроект о двойном гражданстве: интервью с профессором Сергеем Панасюком

Предусматривается утрата гражданства Украины, если лицо, которое его приобрело, пользуется паспортом другого государства для выезда за рубеж, предупреждает эксперт

Сегодня, 14 марта, на утреннее рассмотрение Верховного Совета для включения в повестку дня сессии вынесен Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" в части реализации права изменения гражданства (от 13.03.2017 No 1-1/128 подано 14.03.2017). Поскольку, субъектом законодательной инициативы выступил Президент, законопроект будет внесено в повестку дня и рассмотрено народными депутатами в максимально краткий срок.

Конституционный миф о невозможности иметь двойное гражданство является весьма распространенным, а выявление дополнительного гражданства топ- чиновника уже стало классическим методом обострения скандала на украинской политической арене. Паспорта зарубежных государств регулярно находят при обысках, что непременно отражается усилением возмущения общества.

Каждый, кто держал в руках Конституцию, помнит, что в Украине предусмотрено единое гражданство. В основном законе страны указано лишь общий принцип, толкование которого вынесено в отдельный закон "О гражданстве Украины". Прежде чем рассматривать изменение к закону, которые были предложены Петром Порошенко, разберемся в несовершенстве действующего законодательства о гражданстве вместе с кандидатом юридических наук, профессором кафедры Висконсинского Международного Университета (США) В Украине, доцентом кафедры Европейского университета Сергеем Панасюком.

Сегодня: Сергей Анатольевич, запрещено ли гражданам Украины иметь гражданство другой страны?

С.П.: Нет, это миф. В соответствии со статьей 4 Конституции Украины: "В Украине существует единое гражданство. Основания для приобретения и выхода из гражданства Украины определяются законом". Конституция Украины не может (и не должна) детализировать все. Она дает лишь общие принципы.

Принцип "Единого гражданства" детализируется в статье 2 Закона Украины "О гражданстве Украины": "принцип единого гражданства - гражданство государства Украина исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины". Не может быть гражданства Киевской, Луганской или Одесской области, предусмотрено только единое гражданство Украины.

Эта же статья гласит: "Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другой страны или стран, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины".

Так, действующее законодательство не исключает наличия у граждан Украины иного гражданства. Наоборот, закон предусматривает такую возможность.

С этим, думаю, разобрались.

На сегодня Украина не "за", но и 100% не "против" наличия у гражданина Украины гражданства другой страны

Сегодня: Предусмотрено ли лишение гражданства Украины и в каких случаях?

С.П.: Согласно ст. 19 Закона Украины "Про гражданство Украины" гражданин Украины может утратить гражданства Украины. Лишить гражданина Украины гражданства - запрещено!

Утратить гражданство Украины, гражданин может при таких обстоятельствах:

· Если он добровольно приобрел гражданство другой страны будучи совершеннолетним. А это значит, сознательно пошел в представительство другого государства, написал заявление, подал документы либо совершил другие действия, вследствие которых предусмотрено приобретение гражданства другого государства;

· Если лицо приобрело гражданство в результате обмана, сознательной подачи недостоверных сведений или фальшивых документов;

· Если гражданин Украины поступил на службу в вооруженные силы или армию другой страны.

Важно, что гражданину Украины не запрещено иметь гражданство другой страны (не считается добровольным и не несет каких-либо следствий) если гражданин Украины:

1. Одновременно обрел гражданство Украины и другой страны согласно рождения.

Пример, согласно законодательства Украины, если ребенок рожден от гражданина Украины, он считается гражданином Украины. Представим, что другой родитель является гражданином иного государства, в котором действуют такие же правила.

2. Если ребенок (гражданин Украины) приобрел гражданство другой страны (гражданство своих усыновителей) вследствие усыновления его иностранцами;

3. Если гражданин Украины автоматически приобрел гражданство другого государства в результате заключения брака с иностранцем;

4. Если совершеннолетний гражданин Украины автоматически (в дар) получил гражданство другого государства, при осуществлении прав, которые не были направлены на получение гражданства другой страны непосредственно.

Пример, Вы купили дом за рубежом, а по законодательству этой страны, Вы получаете еще и гражданство. В таком случае Украина - не против. Но, Украина против того, чтоб Вы пошли (после такого подарка) сознательно совершать действия по получению паспорта такого государства.

Занимательно, что даже если Вы нарушили требования законодательства Украины и сознательно (добровольно) пошли и подали документы для получения другого гражданства либо паспорта, Вы утратите гражданство только после соответствующего решения Президента Украины.

Если утрата Вами гражданства Украины приведет к тому, что Вы станете лицом без гражданства (кроме факта обмана, сознательной подачи неправдивых данных или фальшивых документов), нормы законодательства на Вас не распространяются.

Подытожив вышесказанное, можно утверждать, что по состоянию на сегодня Украина не "за", но и 100% не "против" наличия у гражданина Украины гражданства другой страны. Конечно, Вы можете утратить гражданство Украины в случае сознательных и добровольных действий, направленных на получение гражданства другой страны. Но только если это подпишет Президент Украины и Вы не станете после этого лицом без гражданства.

Сегодня: С действующим законом разобрались. Какие же нововведения предложил Президент в Проекте Закона No6175 от 13.03.2017 о внесении изменений к Закону Украины "О гражданстве Украины" касательно реализации права сменить гражданство?

С.П.: Во-первых, предлагается ввести необходимость для лиц, которые получили гражданство Украины и подали декларацию об отказе от иностранного гражданства, в месячный срок вернуть паспорт гражданина другой страны.

Ранее такого срока не было, теперь же есть месяц на раздумье. Отдельно добавили необходимость оповещения органа Украины о таком возврате. Если же Вы беженец либо получили убежище в Украине, государство само разберется с вашим паспортом другой страны.

Проект предусматривает новые основания для утраты гражданства

Интересное дополнение предложили к статье 19 Закона, а именно: "Гражданин Украины, который добровольно приобрел гражданство другого государства, считается таким, что выявил намерение сменить гражданство и подал согласие на прекращение гражданства Украины".

Похоже на то, что государство страхуется от дальнейших судебных разбирательств. А как еще трактовать данные поправки? Это как пункт в договоре "Я понимаю все последствия и готов нести полную ответственность за свои действия". Является ли данная поправка критичной? Я так не думаю.

Проект предусматривает новые основания для утраты гражданства.

Предусмотрена утрата гражданства Украины, если лицо, которое его получило, продолжает пользоваться избирательным правом либо другими правами, которые непосредственно связаны с гражданством другого государства.

Отмечу, что подтверждением данного факта будут данные публичных реестров государственных органов, органов местного самоуправление зарубежных стран, информация, размещенная на официальных веб-сайтах, в официальных печатных изданиях государственными органами, органами местного самоуправления иностранных стран, и/или документами, предоставленными такими органами.

Предусматривается утрата гражданства Украины, если лицо, которое его приобрело, пользуется паспортом другого государства для выезда за рубеж. Также, если лицо, получившее гражданство Украины, при отсутствии независимых от него обстоятельств, в срок не подала в государственный орган Украины подтверждение утраты гражданства другой страны, оно может утратить гражданство Украины.

Самое главное вынесено в заключительные положения законопроекта, где указано, что граждане Украины, которые имеют паспорт другой страны и на момент, когда этот Проект станет законом и вступит в силу, обязаны в течении шестимесячного сроку осуществить мероприятия по прекращению иностранного гражданства, и сдать данные паспортные документы в уполномоченные органы Украины. Невыполнение данных обязательств гражданами Украины приведет к утрате гражданства.

Проанализировав проект изменений, становится очевидно, что основная его цель заключается в положении о том, что гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другой страны, считается таким, который огласил намерение сменить гражданство и подал согласие на утрату гражданства Украины.

Остается большой вопрос касательно положений, которые дают возможность гражданам иметь гражданство другого государства, так как остается возможность двойной трактовки. Оставим это суду либо обождем доработки законопроекта.

Анализируя данный Проект, в который раз возникает вопрос о законодательной технике изложения материала. Текст достаточно тяжелый для понимания, со сложными синтаксическими конструкциями и вконец запутанной структурой, которая всегда была проблемой украинского законодательства.