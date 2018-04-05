Законопроект о нацбезопасности Украины принят в первом чтении

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о нацбезопасности Украины (No8068). Соответствующее решение поддержали 265 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, целью законопроекта о нацбезопасности Украины является: определение механизмов управления в сфере национальной безопасности и обороны; нормирование структуры и состава сектора безопасности и обороны, системы управления, координации и взаимодействия его органов; введение комплексного подхода к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Ожидается, что принятие документа позволит повысить эффективность реализации государственной политики в сфере национальной безопасности. Закон также будет способствовать обеспечению надежного гражданского контроля над сектором безопасности и обороны Украины, в частности, со стороны парламента и гражданского общества.

Кроме того, предполагается, что закон увеличит эффективность координации деятельности органов сектора безопасности и обороны для обеспечения своевременного реагирования на угрозы национальной безопасности Украины.

#Рада8 прийняла за основу #ЗП8068 "Про національну безпеку" Результати поіменного голосуванняhttps://t.co/Gb2JVMsF4x pic.twitter.com/rD1VE5wm6N - Верховна Рада України (@verkhovna_rada) April 5, 2018

Вдячний парламенту за підтримку мого Проекту "Закону про національну безпеку України"!

У першому читанні за цей важливий для країни документ проголосували 265 народних обранців.

Цей Законопроект відкриває шлях до більш ефективної взіємодії з НАТО. - Петро Порошенко (@poroshenko) April 5, 2018

Проект также предусматривает отмену законов "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования", объединяя их.

Законопроект принят с учетом предложений комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, который предлагает дополнить документ: перечнем национальных интересов Украины и угроз национальной безопасности Украины, источников и факторов, влияющих на их возникновение, в том числе в гуманитарной, информационной, энергетической, финансово-экономической сферах, а также в сфере противодействия коррупции и предотвращения ее распространения в органах государственной власти; определениями таких терминов как: объекты национальной безопасности, субъекты обеспечения национальной безопасности, системы обеспечения национальной безопасности; положениями об ограничении сферы общественного контроля исключительно нормами закона "О государственной тайне"; привести положения в соответствие с Конституцией Украины и согласовать их с положениями других законов, чтобы избежать дублирования правовых норм и возникновения коллизий между ними.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект о нацбезопасности предусматривает гражданский контроль за деятельностью Службы безопасности Украины.