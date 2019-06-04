Законопроект о незаконном обогащении был согласован с МВФ, - АП

Администрация Президента Украины согласовала законопроект Владимира Зеленского о незаконном обогащении с представителями Международного валютного фонда.

Об этом проинформировал сегодня на брифинге заместитель главы АП Руслан Рябошапка, сообщают #Буквы.

Он уточнил, что во время подготовки текста законопроекта учитывались мнения экспертов США, а также было тщательно изучено решение Конституционного суда относительно отмененной статьи.

"Было чрезвычайно важно учесть возможные риски относительно признания этого закона в дальнейшем неконституционным. Мы проанализировали решение КСУ. Мы общались долго и тщательно со специалистами МВФ, Всемирного банка, отечественными экспертами, а также экспертами из других стран, в частности, с американскими прокурорами, которые имеют практический опыт в применении подобных норм. Их советы легли в основу этого законопроекта", - рассказал Рябошапка.

По его словам, на Банковой долго отшлифовывали редакцию статьи об уголовной ответственности за незаконное обогащение с экспертами из МВФ.

"Поскольку в случае возможных замечаний со стороны этой международной институции мы могли бы иметь острые дискуссии с МВФ. Это могло бы привести к трудностям в части финансовой помощи. Мы сняли все эти вопросы. У нас есть поддержка как отечественных, так и международных экспертов. После этого Президент внес законопроект в Парламент", - отметил Рябошапка.

#Буквы

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