Законопроект о реинтеграции Донбасса будет гармонизирован с Минскими соглашениями - Луценко

Законопроект о восстановлении суверенитета Украины над ОРДЛО будет предусматривать гармонизацию текущей ситуации с Минскими соглашениями и в очередной раз будет закреплена приверженность Украины политико- дипломатическому пути урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве, - сообщает "Интерфакс-Украина".

"Особенно важным пунктом этого закона будет - гармонизация изменений в текущей ситуации Украины с обязательствами Украины согласно Минским соглашениям и повторное подтверждение того, что Украина готова, будет продолжать и выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе", - сказала она.

По ее словам, документ будет направлен на усиление защиты и обороны государства в зоне проведения АТО - в отдельных района Донецкой и Луганской областей.

"Это наше обязательство по деоккупации Донбасса", - сказала она.

Представитель президента также добавила, что законопроект, прежде всего, направлен на реинтеграцию Донбасса.

"Мы говорим в этом законе о правовом статусе военных действий. Мы говорим о признании правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мы говорим об улучшении социально-экономического управления с целью решения надлежащим образом проблем людей в зоне конфликта - свидетельство о рождении, нотариальные справки и т.д.", - пояснила И.Луценко.

Она также добавила, что необходимость принятия такого законопроекта вызвана последними действиями агрессора на Донбассе, как то легализация паспортов "Л/ДНР", введение так называемой "рублевой зоны", конфискация украинских предприятий, а также попытка сепаратистов оттянуть границу Украины до так называемой зоны.