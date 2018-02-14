Законопроект об антикоррупционном суде не соответствует условиям для нового транша - МВФ

Законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", внесенный в парламент президентом Украины Петром Порошенко, не соответствует условиям программы Международного валютного фонда (МВФ), сообщил в интервью "Громадському" постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Относительно законопроекта существует широкий консенсус (среди международных партнеров и доноров - ред.) - документ в нынешнем его виде не соответствует требованиям программы МВФ, а также рекомендациям Венецианской комиссии. Сейчас необходимо сделать шаг назад и обеспечить создание законодательства, которое усилит успешную борьбу с коррупцией среди высокопоставленных должностных лиц", - отметил он.

Люнгман напомнил о том, что создание независимого антикоррупционного суда является ключевым требованием следующего этапа проверки для предоставления стране очередного транша.

"Что является действительно определяющим - так это необходимость создать независимый антикоррупционный суд, набрать независимых судей с безупречной репутацией, запустить работу этого суда без задержек", - подчеркнул постпред МВФ в Украине.

Среди других требований программы Люнгман назвал повышение цен на газ, процесс приватизации, а также пенсионную и земельную реформы.