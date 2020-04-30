Законопроект про банки почнуть розглядати після 11 травня - Арахамія

Після того, як парламентарі ухвалили спецпроцедуру розгляду законопроекту про банки, проект закону No 2571-д винесуть на голосування у другому читанні після 11 травня. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія по завершенню позачергового засідання ВР, передає кореспондент УНН.



"Прийнята процедура дозволяє нам у дуже швидкому темпі розглянути цей проект. Позавчора всім (нардепам - ред.) роздали таблицю правок, і, згідно з законом, 10 днів депутати повинні ознайомлюватись з цією таблицею, і тоді вже можна виносити це до зали. Після 11 травня ми можемо виносити це до зали і безпосередньо голосувати", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що ВР схвалила спецпроцедуру розгляду законопроекту про банки. Відповідне рішення підтримали 255 народних депутатів України.