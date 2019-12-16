Законопроект Зеленского о децентрализации планируют на этой неделе направить в КСУ

Верховная Рада планирует в течение 17-20 декабря направить в Конституционный Суд инициированный Президентом законопроект относительно внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Об этом проинформировал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время заседания согласительного совета 16 декабря, сообщает корреспондент Укринформа.

"Действительно мы хотим присоединиться к предложению попытаться на этой неделе направить в Конституционный Суд проект изменений в Конституцию No2598 - это относительно реформы децентрализации", - отметил Корниенко.

В то же время политик обратил внимание на то, что неоправданной является "попытка нагнать в соцсетях очередное предательство, что якобы в законопроекте есть особый статус, который там прямо в каждой статье".

"Сейчас текст есть и, как видим, никаких упоминаний об особом статусе не то что Донбасса, но даже Киева уже нет", - подчеркнул он.

При этом депутат отметил, что законопроект является сбалансированным и касается завершения реформы децентрализации, которая, по его словам, является одной из важнейших.

"Нам надо сделать так, чтобы у нас вся Украина была покрыта громадами, - это так называемый принцип вездесущности. Этот принцип, а также другие, взят не из воздуха, а соответствуют Европейской хартии местного самоуправления, которую Украина ратифицировала... Так же мы внедряем этим законопроектом институт префекта и префектуры - органов, которые будут следить за соблюдением законности и процедур исполнительных органов и местной власти и, соответственно, заменят собой устаревшие конструкции, которыми являются местные государственные администрации ", - объяснил Корниенко.

Как сообщал Укринформ, проект изменений в Конституцию в части децентрализации включает четыре направления: утверждение нового административно-территориального устройства, закрепленные эффективной системы местного самоуправления, внедрение института префектов и гарантирование материальной и финансовой основы на местах.