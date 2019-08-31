Законопроект Зеленского: разрешить Раде осуществлять парламентский контроль через своих уполномоченных в отдельных сферах

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает закрепить за парламентом возможность осуществлять парламентский контроль через уполномоченных Верховной Рады в отдельных сферах. Соответствующий законопроект No1016 Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады.

Отмечается, что новым законопроектом предусматриваются внесения изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины в части регулирования статуса уполномоченных ВРУ.

Так, законопроектом предлагается предоставление парламенту полномочия назначать и увольнять уполномоченных Верховной Рады с соблюдением Конституции Украины и законов в отдельных сферах. И установить в целом, что для осуществления парламентского контроля ВРУ может назначать уполномоченных, правовой статус которых будет определяться отдельными законами.

Такие изменения помогут обеспечить более эффективный механизм парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека, ведь один человек, на которую сегодня возложены эти обязанности, не может максимально эффективно их выполнять.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский законопроектом предлагает наделить народ правом законодательной инициативы.