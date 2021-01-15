Закупки вакцины от COVID-19 будет осуществлять британское агентство Crown Agent - решение Кабинета Министров

Закупки вакцины от COVID-19 будет осуществлять британское агентство Crown Agents, такое решение было принято на внеочередном заседании Кабинета Министров.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"На внеочередном заседании Кабинет Министров установил, что закупку вакцин от COVID-19 будет осуществлять международная организация Crown Agents, она будет иметь полномочия, в частности, заключения контрактов, согласно проведенным Министерством здравоохранения, руководством государства переговоров, а также логистическое сопровождение грузов ", - сказал Степанов.

Он добавил, что компания будет опираться на критерии сроков поставки, качества и эффективности вакцины.

Степанов напомнил, что Минздрав сотрудничает с агентством Crown Agents с 2015 года, по его словам, агентство уже осуществляет закупки вакцин от COVID-19 для разных стран, в том числе и для Великобритании.

Для Украины Crown Agent закупает лекарства, медицинские изделия. В 2020 году это были закупки, в частности, по направлениям детской онкологии и диализа.

Согласно информации на сайте компании, закупки за средства Госбюджета в 2020 году осуществлялись по 14 программам.