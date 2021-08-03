Залужний зірвав поїздку Разумкова в зону ООС

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у вівторок, 3 серпня, збирався відвідати зону проведення Операції об'єднаних сил, але напередодні ввечері головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заборонив її.

"Інформуємо, що візит Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до зони проведення Операції об'єднаних сил, запланований на 3 серпня, був скасований. Пізно ввечері, напередодні відрядження, Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним було повідомлено щодо тимчасової заборони відвідування посадовими особами зони проведення Операції об'єднаних сил", - повідомила пресслужба Верховної Ради.

Разумков збирався ознайомитися з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС і поспілкуватися з місцевими жителями та військовослужбовцями.

Минулої п'ятниці в Донецьку область приїхало все керівництво держави на чолі з президентом Володимиром Зеленським - там відбувалося виїзне засідання РНБО.

Разумков його пропустив, тому що мав власне відрядження до Одеської та Миколаївської областей.

