Замана про події у Грузії: Так само робила Росія у Сирії, щоби змусити світ зменшити вплив на євроатлантичні процеси в Україні

Дії депутата Держдуми РФ в Грузії є провокаційними та неприйнятними.

Дії російської делегації у Грузії є такими, що заслуговують не лише на зі сторони світового співтовариства, а й такими, які здатні призвести до політичної кризи та підриву національної безпеки у дружній нам країні. Про це заявив колишній начальник Генерального штабу Міноборони України, генерал-полковник, кандидат у народні депутати від партії «Сила і Честь» Володимир Замана.

«Закликаю усі сторони перейти до політичного процесу з врегулювання кризи. Адже найголовніше нині – це зберегти керованість держави та її територіальну цілісність. Сприймаю дії Росії – і тут я повністю підтримую позицію президента Грузії, пані Саломе Зурабішвілі, – як початок акту агресії проти дружньої нам, українцям, країни. Неприпустимим є, коли представник країни-агресора – держави, війська якої забрали території, десятки тисяч життів грузин та українців, намагається вплинути на внутрішню політику нашого друга, спровокувати протистояння, конфлікт, однак вже за російським сценарієм», – йдеться у заяві Володимира Замани, поширеній на його сторінці в соцмережах.

«Враховуючи загострення конфлікту на Близькому Сході та посилену конфронтацію у цьому регіоні між Сполученими Штатами та Росією, вважаю дії Російської Федерації у Грузії такими, що навмисно створюють передумови для формування другого фронту для Заходу. Так само робила Росія у Сирії, щоби змусити цивілізований світ зменшити вплив на євроатлантичні процеси в Україні. Цього їй не вдалося! Вірю, що не вдасться й зараз!», – зазначив генерал-полковник.

Звертаючсь до громадян Грузії їх мовою Володимир Замана підкреслив: «Ми підтримаємо будь-який ваш вибір. Однак прошу вас: не ведіться на провокації Кремля. Зробіть усе від себе можливе, аби зберегти свою територіальну цілісність, свої землі від посягань країни-агресора. Українці серцем завжди будуть з вами».