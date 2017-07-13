Заместитель Богомолец подписала заключение комитета по медреформе вместо нее

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская подписала одобрительный вывод к законопроекту No 6327 "Закона о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".

Об этом сообщал исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook.

"Медреформу подписала заместитель председателя комитета Оксана Корчинская. Такая возможность у нее появилась, потому что Богомолец забрала из ВРУ скорая", - говорится в сообщении Юрчишина.

Как сообщал NewsOne ранее, глава Комитета Рады по здравоохранению Ольга Богомолец упала в обморок в кулуарах Верховной Рады, после чего ее госпитализировали в "Феофанию".

Напомним, 13 июля Богомолец на вечернем заседании парламента должна была представлять законопроект по финансированию медреформы.

С утра несколько тысяч протестующих провели митинг под Министерством здравоохранения против принятия медицинской реформы. Организаторы заявили, что в митинге участвуют представители профсоюзов, медики и общественные активисты из всех регионов Украины. Главный лозунг акции: "Остановить медреформу на крови!".