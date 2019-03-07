Заместитель госсекретаря США встретился с кандидатами в президенты Украины

Заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл встретился с кандидатами на пост президента. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл в Киеве, передает корреспондент РБК- Украина.

Также Хейл провел встречи с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Что касается моих встреч. Вчера я встретился с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкином и министром обороны Степаном Полтораком, с представителями гражданского общества. Сегодня я виделся с ведущими кандидатами на президентский пост", - сообщил Хейл.

Добавим, что во время выступления Хейл заявил, что устойчивость и выносливость украинского народа является предметом восхищения.

"Я отмечаю устойчивость и выносливость украинского народа. Это является предметом восхищения для всех нас. Вчера я начал свой день с визита на Майдан, значение которого очень изменилось с тех пор, как я был здесь 22 года назад. Я почтил павших у мемориала. Павших как во внутреннем конфликте, так и во время внешней агрессии. Какие-то другие страны и народы, возможно, даже сдались бы во время таких испытаний, которые произошли на пути Украины", - сообщил Хейл.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом обсудили состояние внедрения оборонной реформы в Украине.

Добавим, 5 марта заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Гейл прибыл с визитом в Киев.