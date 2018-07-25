Заместитель министра финансов Марченко подал заявление об отставке

Заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко подал заявление об отставке. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"В секретариате Кабинета министров обрабатываются соответствующее материалы относительно увольнения Марченко С.М. с должности заместителя министра финансов Украины", - сообщили в секретариате правительства.

Сергей Марченко и Юрий Буца были назначены заместителями министра финансов в мае 2016 года. Ранее Марченко заявлял о намерении подать в отставку со своей должности после того, как и.о. министра финансов Оксана Маркарова определится с кандидатом для его замены.

Новыми заместителями министра финансов могут стать Сергей Верланов и Юрий Джигир, которые в качестве претендентов на должности заместителей министра финансов заполнили декларации за 2017 год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

7 июня Верховная Рада отправила в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана. Затем Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов.