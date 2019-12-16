Заместителя секретаря СНБО Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что генерал-майора Сергея Кривоноса назначили ответственным за территориальную оборону Украины.

Об этом пишет АрміяInform.

Это решение было принято на закрытом заседании СНБО, которое прошло под председательством президента накануне встречи в нормандском формате.

"Второй вопрос, который обсуждался, связан с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. У нас есть понимание, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - заявил Данилов.

В начале декабря сообщалось, что президент Владимир Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с нескольких должностей.

В СНБО сразу уточнили, что Сергей Кривонос остается заместителем секретаря СНБО Украины.

Сергея Кривоноса назначили заместителем секретаря СНБО в марте 2019 года. Он сменил на этом посту фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского.

До этого он занимал должность заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ.